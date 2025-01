Anteprima24.it - Politici ‘peracottari’, giornalista assolto da diffamazione

Tempo di lettura: 2 minutiNon costituisce reato dil’appellativo di “peracottaro” rivolto da unad esponenti. Il Gip del Tribunale di Benevento, Loredana Camerlengo, ha archiviato, come aveva chiesto anche il Pm, la denuncia presentata due anni fa dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca, e dal presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, nei confronti delNorberto Vitale, difeso dall’avvocato Giuseppe Romano.In una nota su Fb ilaveva utilizzato il termine “peracottaro” nei confronti dei due esponenti.“Pur evocando immagini non edificanti a carico dei destinatari – spiega il magistrato – per assurgere a elemento costitutivo della norma penale deve essere connotato dalla intenzione di arrecare offesa alla reputazione di un determinato soggetto.