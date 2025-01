Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato della famiglia: "Bene, fughiamo i dubbi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ben venga questa perizia psichiatrica disposta dal giudice, fugheremo così ognio sul punto". E’ il commento delNazario Agostini, legale dei familiari di Emanuela Massicci, la donna barbaramente uccisa dal marito Massimo Malavolta a Ripaberarda. L’uomo sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Il senso delle parole del penalista ascolano non cela la convinzione che l’omicida fosse incapace di intendere e di volere al momento di commettere l’assassinio o che non sia in grado di sostenere un processo: tutt’altro. Il concetto sinteticamente espresso è un altro. Meglio stabilire fin d’ora la questione, onde evitare che la stessa possa essere riproposta durante i vari processi che Malavolta dovrà affrontare col pericolo che i giudizi vengano invalidati e si debba ricominciare da capo.