"La verità sull'uscita". Grande Fratello, Eva Grimaldi smaschera Jessica: "A me lo ha detto prima"

Eva, dopo l’abbandono volontario diMorlacchi dal, ha deciso di raccontare un retroscena inaspettato sull’ex cantante dei Gazosa, aggiungendo nuove sfumature alle motivazioni dietro la sua scelta. Inoltre, l’attrice ha preso le difese di Helena Prestes, portando alla luce un gesto significativo della modella che non era stato mostrato in puntata.Evasvela perchéè uscita dalEva ha spiegato che il ritiro improvviso diMorlacchi potrebbe avere ragioni più profonde rispetto a quelle ufficiali. “Qualche giorno fa lei era senza microfono in bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi hache si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male.