Ilfoglio.it - La nascita dell'irrazionalismo globale

Leggi su Ilfoglio.it

L'che oggi vediamo prosperare ha radici profonde in una serie di trasformazioni culturali, economiche e politiche che si sono accumulate negli ultimi decenni. Esso è nato come risposta e talvolta reazione alla crisi del razionalismo moderno, inteso come pilastro'Illuminismo ea scienza. La disillusione verso le promesse di progresso illimitato, la crescente complessitàe società contemporanee e la perdita di fiducia nelle istituzioni hanno creato un vuoto, presto colmato da nuove forme di. Queste ultime si manifestano sotto forma di misticismo, revival religioso, credenze pseudoscientifiche e, più recentemente, teorie del complotto globali. Il nuovosi è fatto strada grazie anche alla frammentazione del sapere e alla diffusione massiva'informazione attraverso i media digitali.