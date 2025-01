Superguidatv.it - Io Canto Senior 2025: conduttore, giurati, coach e quando in tv della nuova edizione

Dopo il successo di IoGeneration, arriva ora Io. Protagonisti sono uomini e donne che hanno superato i 45 anni che si mettono in gioco mostrando il loro talento canoro. Scopriamo insieme chi saranno i giudici eandrà in onda.Iocon Gerry Scotti: chi sono ie iIoè pronto ad emozionare il pubblico con nuove storie che hanno come protagonisti over 45. Il programma,costola di Io, vedrà la partecipazione di 18 uomini e donne che non hanno mai cantato e che superano i 45 anni d’età. Ioandrà in onda ogni venerdì a partire dal 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.A condurlo ci sarà Gerry Scotti mentre sono stati confermati quattro giudici: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola.