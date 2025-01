Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Gennaio:

La liberazioneCecilia Sala, il patto con gli Usa e l’Iran: la giornalista è di nuovo a casaLa premier e l’Aise. Mano libera da Trump (purché entro il 20-1). Il ruolo di Caravelli volato a Teheran. Il caso dei 3 cellulari dell’iraniano fermatodi Riccardo AntoniucciBallo in Musk di Marco TravaglioIl caso Sala era partito malissimo, col ministro della Giustizia che timbra il fermo dell’iraniano senza sapere dagli Esteri dell’arresto dell’italiana, e con l’annuncio delle dimissioni della direttrice del Dis nel bel mezzo della crisi. Ma si è concluso benissimo e nei tempi giusti, col rilascio della Sala e, prevedibilmente, la non-estradizione dell’ingegnere di Teheran .Il viaggioLosanna, ricercatori ostaggi dei controlli: “Ma non siamo spie”Sorvegliati. Colleghi ingegneri iraniani in agitazionedi Thomas MackinsonGiustiziaApp tribunali, spesi 4,8 milioni.