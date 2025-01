Amica.it - “Ilary”, su Netflix la nuova Ilary Blasi: «Ora sogno il cinema». E avverte la Gialappa’s…

(askanews) – È il racconto di una gioiosa rinascita, la serie in cinque episodi sullavita diche arriva il 9 gennaio su. Un anno dopo Unica, in cui rivelava la dolorosa separazione dal marito, arriva un racconto senza filtri, pieno di ironia, tra amiche, famiglia, nuovo fidanzato, viaggi e anche l’iscrizione al corso di laurea in Criminologia. «Io sono sempre stata fondamentalmente curiosa, se c’era una cosa diversa da fare mi piace provarla, poi più è strana e più mi diverte», ha spiegato, «il problema è che prima facevo un tipo di vita diversa, avevo i bambini più piccoli, il tempo era di meno. Tante cose che poi fanno la vita di una persona, peròè sempre lei».GUARDA LE FOTO: i migliori beauty look della conduttrice dal ’98 a oggi: “Ilmi incuriosisce”è sempre lei ma con qualche nuovo obiettivo professionale.