Il matrimonio di Giuda Il famoso sposa la nipote dell’ex moglie | 500 invitati e lusso estremo

Unvip da sogno, con oltre 500, costato un’enormità e celebrato da entrambi gli sposi sui social con grandissima gioia. Fin qui niente di strano se non fosse che laè ladello sposo. Lui è un noto calciatore, ha 38 anni ed è ancora in attività ma negli ultimi tempi ha fatto più che altro parlare per questa nuova unione che, dopo quella civile e lo scandalo, è stata anche celebrata in chiesa e con una mega festa, costata oltre tre milioni.Tutto è nato nel 2019 quando Hulk e laIran Angelo si lasciarono dopo 12 anni. Pochi mesi dopo, si dice 5, il calciatore iniziò una relazione sentimentale con ladella, Camila Angelo. Hanno anche avuto anche due figli insieme (lui ne aveva già tre, ndr) e a inizio gennaio convolati a nozze.