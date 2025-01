361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio post puntata: ecco chi rischia

i primi risultati dei sondaggidell’8 gennaio tra i concorrenti al televoto Alè tempo di televoto. Sono finiti in nomination Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e le due gieffine che si sono prese il provvedimento disciplinare: Ilaria Galassi ed Helena Prestes.La domanda fatta al pubblico per questo televoto è “chi vuoi eliminare?”Secondo i sondaggi aperti su forum, siti e pagine dedicate al, i gieffini salvi sono Tommaso Franchi, Luca Calvani e Ilaria Galassi. Mentre sono a rischio Shaila Gatta e Helena Prestes.Leggi anche–>, Jessica dopo il provvedimento abbandona: la motivazioneLa Gatta è la più votata per l’eliminazione, subito seguita dalla modella brasiliana. Al momento infatti l’ex velina è in testa con il 41,83 per cento dei voti.