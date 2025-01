Iodonna.it - Giornalista anche lui, esperto di conflitti internazionali, ha avuto un ruolo fondamentale nel supporto alla fidanzata arrestata in Iran. Il ricongiungimento con la reporter al suo ritorno in Italia ha fatto il giro del mondo

Leggi su Iodonna.it

L’aria era carica di tensione ed emozione sul piazzale dell’aeroporto di Ciampino, quando è atterrato l’areo con Cecilia Sala. Lanaa Teheran dove è rimasta per 21 giorni nel terribile carcere di Evin, ieri è finalmente tornata a casa. Non appena è scesa dscaletta dell’aereo, ha trovato il suo compagno Daniele Raineri ad attenderla, con il quale ha condiviso un abbraccio lungo, intenso e liberatorio che parlava di amore, paura e sollievo. «Ringrazio tutti»: le prime parole di Cecilia Sala al rientro a casa X Cecilia Sala libera, il primo abbraccio è per il compagnoIl, trovatosi al centro dell’attenzione, non per scelta, ma per forza delle circostanze inevitabili, non è però solo un uomo in attesa deldella sua compagna.