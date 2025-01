Pronosticipremium.com - Everton, i Friedkin pensano a Tiago Pinto come dirigente

Leggi su Pronosticipremium.com

La Roma si sta muovendo non solo sul fronte del calciomercato, ma anche per rafforzare il proprio organigramma dirigenziale. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, Alessandro Antonello sarà il nuovo Ceo, posizione vacante da settembre dopo l’addio di Lina Souloukou. L’ufficialità dovrebbe arrivare una volta formalizzato il suo addio all’Inter. Nel frattempo, Federico Balzaretti ha già iniziato il suo nuovo incarico a TrigoriaLoan Manager, collaborando direttamente con Florent Ghisolfi per gestire i giocatori in prestito. I, impegnati a correggere gli errori commessi in passato, continuano a sviluppare piani anche per il loro recente investimento nell’, club della Premier League.atto secondo?Secondo il portale inglese Football Insider, istarebbero valutando l’idea di riportarenel loro gruppo di lavoro, questa volta all’