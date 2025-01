Linkiesta.it - Crosetto dice che i satelliti di Starlink sono necessari per la Difesa

Leggi su Linkiesta.it

L’esercito italiano non può fare a meno di integrare le sue infrastrutture di connettività con una soluzione satellitare come quella di, e l’azienda di Elon Musk è la più attrezzata del settore quindi è inevitabile che Roma si rivolga al tecnoligarca impegnato a sostenere i fascisti di tutta Europa. Questa è la posizione ufficiale del ministro dellaGuido, che ieri in Parlamento è sembrato quasi rassegnato all’inevitabile. Era partito,, sottolineando che l’Italia in ogni caso non ha firmato nessun accordo con Musk. Almeno per ora. Ma sembra suggerire che l’ipotesi sia tutt’altro che tramontata.«Che la nostra, di fronte all’evoluzione della guerra connessa, sostenga l’intesa conera noto», scrive oggi Repubblica. «Lo stessol’anno scorso ne ha visitato la sede e incontrato i vertici».