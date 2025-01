Formiche.net - Cecilia Sala, quando l’intelligence fa la differenza. Il commento di Teti

La liberazione della giornalistarappresenta senza alcun dubbio un esempio di perfetto coordinamento tra diversi protagonisti autori di una rapidissima operazione di mediazione con il Governo di Teheran: il governo, il ministero degli Esteri e l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise). E sull’esito positivo dell’operazione di liberazione della giornalista italiana non hanno prodotto alcuna conseguenza neppure le narrazioni di alcuni detrattori che accusavano le strutture di intelligence nazionali di “ritardi” e dei “troppi errori” commessi nel prevedere l’arresto della.La verità è un’altra. Le operazioni di intelligence, com’è noto nell’ambiente, si basano prioritariamente su un’attività incessante, condotta dagli “intelligence analyst”, di ricerca ed analisi delle informazioni, le quali necessitano di un processo di “lavorazione” finalizzato alla trasformazione in “prodotti di conoscenza” utile ai vertici decisionali per identificare le disposizioni migliori da assumere in un determinato scenario.