Calcio balilla contro il bullismo | successo per gli Angeli del Soccorso

Con il motto “Sport, disabilità e inclusione”, l’organizzazione di volontariato “del” continua a distinguersi per iniziative che uniscono solidarietà, divertimento e messaggi importanti.Un torneo speciale per l’EpifaniaIl giorno dell’Epifania, l’associazione ha radunato ragazzi e altre organizzazioni cittadine, con un focus particolare sulle associazioni che si occupano di bambini speciali. L’evento clou è stato un torneo di, organizzato nella Sala Aurelia della Parrocchia dello Spirito Santo, che ha gentilmente messo a disposizione gli spazi.SportilL’iniziativa è stata un, trasformando il gioco in uno strumento di condivisione, inclusione e sensibilizzazione. Tra un goal e l’altro, i partecipanti hanno condiviso momenti di gioia e rispetto reciproco, lanciando un messaggio forteogni forma di, sia fisico che digitale.