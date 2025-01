Oasport.it - Australian Open 2025: i possibili incroci agli ottavi e ai quarti. Chi rischia di più tra Sinner, Alcaraz e Zverev

La strada è tracciata. Il sorteggio degliha disegnato i percorsi per i 128 giocatori che ambiscono, in fondo al loro cuore, al successo finale. Giochiamo però a fare i Nostradamus, prevedendo un po’ il futuro e cercando di capire iscontri a cavallo tra prima e seconda settimana. Tradi finale insomma, quando le cose iniziano a farsi più calde con il torneo delineato.Possiamo dire che in fondo a Jannikè andata discretamente bene. Debutto che nasconde le sue insidie con Nicolas Jarry (in crisi di risultati), poi due turni sulla carta semplici prima degli. Dove le maggiori insidie si chiamano Holger Rune, atteso da un debutto mica da ridere con Zhang Zhizhen, e Matteo Berrettini, anche lui chiamato a un match di rilievo con Cameron Norrie e che poi sfiderebbe proprio il vincente tra il danese e il cinese.