Liberoquotidiano.it - Anche Paolo Mieli è stufo dell'antifascismo da operetta di Scurati e Marinelli: come fanno i soldi

Dalla tragedia,sempre, si passa alla farsa. Dalla serie su Benito Mussolini, quindi, siamo passati direttamente alle comiche. Meritoe dichiarazioni del protagonista di “M. Il figlio del secolo” (in onda da venerdì su Sky), ovvero l'attore Luca. Interpretare il Duce, ha detto, «è stato emotivamente complesso. Da antifascista, il fatto di aver dovuto sospendere il giudizio sudi lui per dieci ore al giorno sul set, e per sette mesi, è stato devastante». E poi i dubbia nonna,lei fervente antifascista. «Ogni anno mi regala la tessera'Anpi», ha raccontato l'attore alla Stampa, «e quando le ho detto che avrei interpretato Mussolini mi ha chiesto: “Perché?”. È stato pesantissimo. Mi sono ripreso solo dopo che ha visto la serie e mi ha detto “hai fatto bene”».