Ilnapolista.it - Anche la pista Casadei è tortuosa, il Chelsea vuole 15 milioni (Corsport)

la, il15).Non è solo Frattesi un’operazione di mercato complicata,quella che potrebbe portare il 22ennedalal Napoli.ha giocato solo in Conference League quest’anno. È un talento non ancora sbocciato. Pare che piaccia molto a Stellini il vice di Conte ma l’affare non è semplicissimo.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Fazzini sarebbe una soluzione molto gradita al Napoliper una questione di liste: è un under e per inserirlo nella rosa dei 25 non è necessario ricavare uno spazio ad hoc. Stesso discorso per. Il ds Manna, una volta fatti i conti con la questione relativa a Fazzini, ha riaperto il canale per il centrocamche ilvaluta 15di euro.