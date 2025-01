Lanazione.it - Al via la rassegna letteraria dello storico caffè Giubbe Rosse

Firenze, 9 gennaio 2025 - Dopo la riaperturascorso giugno, loletterario fiorentino di Piazza della Repubblica "", culla del movimento futurista, torna ad occupare un ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale. Al centro della prossima programmazione ci sarà infatti unacon cadenza periodica, che sarà presentata dal direttore delleAntonio Schena in apertura del primo degli eventi in calendario: l’incontro con la storica dell’arte Gloria Fossi, che presenterà il suo ultimo lavoro per Giunti ‘In viaggio con Gauguin, questo sconosciuto’, affiancata da Jacopo Chiostri. L’appuntamento è per lunedì 13, con inizio alle 18, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Diamo un occhio anche al resto dellaper il mese di gennaio: martedì 21 sarà la volta del volume “Il ruolo della poesia in epoca di guerra”, presentato da Jacopo Chiostri con l’intervento di Giusy Frisina; martedì 28 gennaio loospiterà “La colonia straniera a Firenze”, a cavallo tra fine '800 e primi del '900 nei libri di Nicoletta Manetti, Valeria Rondoni e Caterina Perrone.