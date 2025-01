Movieplayer.it - Vermiglio, il film in corsa per gli Oscar arriva in prima visione su Sky: ecco gli orari

In attesa di sapere se entrerà effettivamente nella cinquina finale dell'al migliorinternazionale, la pellicolain streaming È in arrivo su Sky Cinema inTVscritto e diretto da Maura Delpero vincitore del Gran Premio della Giuria all'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nominato ai Golden Globe 2025 come Migliorstraniero. La pellicola, che è stata anche inserita nella shortlist per rappresentare l'Italia nella categoria Migliorinternazionale agli2025, andrà in onda mercoledì 8 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il, ambientato nel 1944 nella frazione diin Trentino, si sviluppa intorno alle figure di tre sorelle .