Seriate, la donna accoltellata dal marito è fuori pericolo. L'uomo, in carcere, non risponde alle domande del gip

(Bergamo), 8 gennaio 2025 – Si è avvalso della facoltà di nonredel giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo, Lucia Graziosi, l'uomo di 48 anni che la mattina del 6 gennaio ha accoltellato la moglie di 39 anni nel parcheggio del supermercato Lidl diporte di Bergamo. Difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Zonca, l'uomo – un autotrasportatore di origine romena – non ha voluto riferire alcun dettaglio sull'accaduto. Nel contempo dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov'è ricoverata per le 14 coltellate subite arriva qualche buona notizia sulla moglie, di professione magazziniera, che è stata estubata e trasferita nel reparto di Chirurgia: la prognosi resta comunque riservata e il quadro clinico complesso. Mattina da incubo Se laè ancora viva, lo deve a quelle persone – i clienti del market, tra cui anche un militare dell’Esercito – che l’hanno letteralmente strappata dalla furia dele l’hanno portata in salvo.