Secoloditalia.it - Ramy, tanti dubbi sul video. Porro: “Ecco cosa non torna”. Ma la Cucchi ha già la sentenza: “Carabinieri indegni”

Leggi su Secoloditalia.it

Solo Ilariaha già unapronta: colpevoli. I, ovviamente, sulla base di unnel quale si vede la Volante inseguiree il complice e forse (almeno fino a quando non lo decideranno i giudici) speronare, quasi certamente involontariamente, lo scooter dei due rapinatori in fuga. Intanto, però, la sorella di Stefano, parlamentare di sinistra, scrive al comandante dei: “Ci sono persone che non meritano di indossare la divisa”, facendo riferimento aldell’inseguimento del 19enneElgaml da parte di due militari dell’arma. Nelsi sentono le dichiarazioni deiche sembrano far immaginare uno scontro, a cui ha fatto seguito la morte del giovane egiziano. “E’ caduto? Bene”, è la frase sotto accusa pronunciata da un carabiniere, ma neanche questa è una prova di uno speronamento, tantomeno volontario.