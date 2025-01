Lanazione.it - Ospedale senza pace, dà in escandescenze e spacca porta a vetri. Tavolo in prefettura

Prato, 8 gennaio 2025 – Un’altra notte agitata per il Santo Stefano. Nemmeno 24 ore dopo l’aggressione da parte di un paziente psichiatrico nei confronti di due infermiere e una oss, la notte tra lunedì e martedì un nuovo episodio. Questa volta non in reparto, ma al pronto soccorso. Un soggetto psichiatrico, attorno alle 4, si trovava in sala d’attesa quando improvvisamente ha preso una delle sedute e l’ha scaraventata contro una delle porte a vetro della sala. Uscito dal pronto soccorso ha anche buttato a terra alcuni cartelli. Per fortuna la furia non si è rivolta contro le persone, ma è servito l’intervento della vigilanza di Securitalia per calmarlo. Si tratta di un soggetto noto agli operatori e che dopo il caos creato in nottata è tornato anche nella giornata di ieri al pronto soccorso: alla fine è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.