Ilfattoquotidiano.it - Minacce e ricatti da parte della figlia 16enne e del fidanzato: suicida un uomo di 48 anni a Palermo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non avrebbe retto alle richieste estorsivesedicenne e deldiciassettenne, andate avanti per tre mesi. Ci sarebbero pressioni violente alla basemorte di undi 48che si è impiccato in casa a. I due ragazzi sono accusati di estorsione aggravata e istigazione al suicidio e sono stati arrestati come racconta Il Giornale di Sicilia. Lui, oggi maggiorenne, è in cella nel carcere minorile Malaspina di, lei in una comunità a Catania. L’udienza preliminare si terrà il 26 marzo e sarà il giudice per l’udienza preliminare a valutare le contestazioni.Tra dicembre e marzo scorsi i due ragazzi avrebbero ricattato il padre di lei, come si evince dai messaggi sul cellulare che i due si scambiavano per programmare le mosse da compiere. Le richieste di denaro erano accompagnate dalla minaccia che la ragazza subisse violenze o che il padre venisse screditato come genitore.