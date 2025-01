.com - Lenovo al CES 2025: innovazioni tecnologiche e soluzioni AI per il futuro del Business

Al CESha ridefinito il concetto diaziendali con una gamma di prodotti audaci e innovativi, pensati per ildel lavoro ibrido e per rispondere alle crescenti esigenze di produttività, sostenibilità e connettività. Tra i protagonisti della presentazione spiccano i nuovi ThinkPad X9 Aura Editions, progettati per combinare eleganza, sostenibilità e prestazioni di livello professionale, insieme al rivoluzionario ThinkBook Plus Gen 6, dotato di un display arrotolabile unico nel suo genere.ha inoltre svelato i desktop di ultima generazione, come il ThinkCentre M90a Pro Gen 6, sinonimo di alte prestazioni, e il compatto ma rivoluzionario ThinkCentre neo 50q QC, basato su architettura Snapdragon. Non sono mancati aggiornamenti nella linea di monitor ThinkVision P Series, ora ancora più avanzati, e un ecosistema completo di accessori intelligenti progettati per ottimizzare l’esperienza lavorativa.