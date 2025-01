Ilrestodelcarlino.it - Insegue una donna in auto per mancata precedenza: la minaccia e aggredisce

San Lazzaro di Savena (Bologna), 8 gennaio 2025 – Ha inseguito unainperché, secondo lui, non aveva rispettato la. Una volta raggiunta, l'uomo, un trentacinquenne residente a Bologna, ha preso a pugni la macchina,ndo la conducente che è fuggita rifugiandosi all'interno di una stazione di servizio. Per questo motivo, l'aggressore è stato denunciato dalla polizia locale con l'accusa di violenza privata. L’uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti, era andato su tutte le furie in seguito a unache l’aveva portato a sfiorare un incidente in via Casanova, all’altezza dell’intersezione con via Emilia, con un’guidata da unadi 55 anni. Sostenendo che fosse stata la cinquantacinquenne a compiere la manovra azzardata, l’uomo ha inseguito l’della vittima raggiungendola in via Fratelli Canova.