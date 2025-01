Ilrestodelcarlino.it - “Il mio Brando rapito dalla madre. Da mesi non ho più notizie di lui”

Forlì, 8 gennaio 2025 – Sta battendo ogni strada e bussando a ogni porta il forlivese Rubens Gardelli per poter riabbracciare il piccolo, la sua ragione di vita. Quarantasette anni, titolare di un’impresa leader nella produzione del caffè, che nel 2017 in Cina gli ha consentito di vincere il titolo di campione del mondo della torrefazione, dal luglio 2023 Gardelli non può più stringere tra le braccia il figlio, tre anni compiuti ieri, portato in Guatemala, ormai ex moglie di Rubens. “Un autentico rapimento”, secondo l’imprenditore. Rubens, a quando risalgono gli ultimi contatti con il suo bimbo? “Dal 13 maggio scorso non ho alcuna notizia, sono devastato. Prima riuscivo a vederein videochiamata ogni duecirca, poi sua mamma ha cambiato il numero di telefono e ho perso ogni contatto”.