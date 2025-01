Ha fatto la valigia Grande Fratello pubblico dispiaciuto davanti a quelle immagini

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ha già preparato la“. C’èattesa tra ilper la nuova puntata del, in onda stasera su Canale 5. Dopo il caos scoppiato nei giorni scorsi all’interno della casa, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha annunciato, tramite un comunicato, che durante la diretta verrà preso un provvedimento disciplinare. Tuttavia, non è stato ancora rivelato quale inquilino sarà interessato dalla misura.L’indiziata principale, al momento, sembra essere Helena Prestes, dopo l’episodio del lancio del bollitore contro Jessica Morlacchi. Tuttavia, stanno circolando voci secondo cui i provvedimenti potrebbero riguardare anche la stessa Morlacchi, a causa dei ripetuti insulti rivolti alla modella brasiliana. Non solo: anche Ilaria Galassi, del duo Non è la Rai, potrebbe essere coinvolta, visto che nei giorni scorsi ha avuto uno scontro acceso con Prestes, culminato – a quanto pare – in un contatto fisico.