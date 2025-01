Lapresse.it - Groenlandia, la Francia risponde a Trump: “Ue non lascerà attaccare i suoi confini sovrani”

Sale la tensione dopo le forti dichiarazioni di Donaldche non ha escluso l’uso della forza militare per prendere il controllo della, territorio autonomo della Danimarca. Ne “abbiamo bisogno” per ragioni di “sicurezza nazionale“, ha detto il tycoon dalla sua residenza di Mar-a-Lago. Immediata la risposta dellain difesa di Copenaghen.: “Laè un territorio dell’Unione europea”La“è un territorio dell’Unione europea. Evidentemente è fuori questione che l’Ue lasci che un altro Paese del mondo, qualunque esso sia, attacchi i“, ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, intervistato dalla radio France Inter.“Penso che gli Usa invaderanno la? La risposta è no. Siamo entrati in un’epoca che vede il ritorno della legge del più forte? La risposta è sì.