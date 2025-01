Puntomagazine.it - Enrique Márquez arrestato in Venezuela: voluntad popular accusa il governo di “Rapimento”

Leggi su Puntomagazine.it

, Ex Candidato Presidenziale, in un Contesto di Repressione Politica, ex candidato alle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso inper il partito Centrados, è statodalle forze di sicurezza statali. La notizia è stata diffusa dai social media dal partito antichavista, che ha parlato di un vero e proprio “” da parte delle autorità governative.L’arresto diha sollevato forti preoccupazioni, in particolare per il contesto politico e sociale del. Secondo, il suo arresto rientra in una “ondata di sparizioni” che sta colpendo numerosi leader e attivisti per i diritti umani nel paese. Ildel presidente Nicolás Maduro èto di adottare misure autoritarie per reprimere ogni forma di dissenso e opposizione.