Donald Trump e la Groenlandia l’altolà di Ue e Onu | Rispetti la sovranità degli Stati La Danimarca | Pronti a dialogare

Il giorno dopo le neppure troppo velate minacce di annessione forzata dellaagli Usa, l’Unione europea leva gli scudi in difesa dellaterritoriale di un proprio membro, la. Neppure il più pessimista tra i leader europei poteva aspettarsi che la seconda presidenza dipotesse aprirsi – anzi, mancano ancora 12 giorni – in modo tanto traumatico, ma tant’è. «Può escludere che userà la forza militare per raggiungere i suoi scopi su Canale di Panama e?», gli aveva chiesto ieri un giornalista del New York Times in conferenza stampa. «No, non escludo nessuna delle due», risposta secca di. A dargli per primastamattina è stata la Francia. «È escluso che l’Unione europea consenta ad altri Paesi, quali che siano, di violare i suoi confini sovrani», ha detto il ministroEsteri di Parigi Jean-Noël Barrot.