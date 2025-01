Lanazione.it - Decisione della giunta comunale. Piano parcheggi, novità in arrivo

Il Comune ha deciso di dare mandato al comandantePolizia municipale, Carlo Poggioli, per realizzare uno studio di fattibilitàgestione e migliore organizzazione deinel centro cittadino. Nel centro storico di Orbetello la sosta degli autoveicoli è distinta inliberi, destinati ai residenti, in abbonamento ea tariffa oraria. La stessa tariffa fa riferimento ad importi diversificati, con aumenti applicati nel periodo di maggior afflusso turistico oltre che per la vicinanza alla parte più centralecittà. L’attuale appalto ad una ditta esterna per la gestione delle aree di sosta a pagamento include le operazioni connesse alla posa in opera, noleggio e manutenzione di 16 parcometri alimentati a balleria, oltre l’apertura di un Front office che per tre giorni alla settimana è dedicato alle procedure di rilascio abbonamenti e contrassegni per la sosta ai residenti.