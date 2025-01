Ilgiorno.it - Collaboratore in asilo nido per l’animazione dei bimbi

Azienda del settorecon sede in Vedano al Lambro cerca 1da inserire nella posizione di tirocinante animatrice di. La nuova risorsa, in affiancamento, si occuperà di assistenza ed intrattenimento dei bambini, progettazione delle attività di animazione ricreativa ed educativa. Non sono richieste particolari competenze. Si offre crescita umana, personale e professionale nell’acquisire competenze in ambito pedagogico e didattico per poter svolgere in futuro in autonomia l’attività con i bambini e le loro famiglie, contratto di tirocinio extracurriculare full time. L’impegno è full time in tirocinio. Per candidarsi si può inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] citando il riferimento 1JAN252/2.1 oppure compilare il form su afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/.