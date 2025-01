Romadailynews.it - Cina: aziende presentano prodotti innovativi a CES di Las Vegas (2)

Las, 08 gen – (AgenziaXinhua) – Sirius, un cane robot intelligente, fotografato in una casa-vetrina a Las, negli Stati Uniti, il 6 gennaio 2025. Nella casa espositiva, presentata al Consumer Electronics Show (CES) 2025 da innovative startup cinesi, i visitatori possono esplorare un’ampia gamma di, dai dispositivi per il benessere agli elettrodomestici, tutti portati dacinesi all’evento di quattro giorni del CES, che ha preso il via ieri. (Xin) Agenzia Xinhua