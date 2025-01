Tg24.sky.it - Cecilia Sala libera, Tajani: "Diplomazia e gioco di squadra". Schlein: "Un sollievo"

di”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, ha commentato lazione della giornalista, detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, in Iran. Salita a bordo di un aereo nella capitale iraniana,farà rientro in Italia questo pomeriggio e atterrerà all'aeroporto di Ciampino intorno alle 15.30. Ad annunciare lazione della reporter è stato Palazzo Chigi. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi", si legge in una nota ufficiale. La premier "ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata".