Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Reno e Sanpaimola, il derby delle conferme. Russi e Solarolo, una voglia disperata di punti

Il campionato difa gli straordinari. Nella giornata odierna si giocano infatti le gare del 2° turno di ritorno. Si replicherà poi anche domenica per la terza gara in 8 giorni.. Alle 18, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, è in arrivo unasquadre più in forma del girone B. L’undici di San Patrizio è reduce infatti da 3 vittorie di fila e da 7 risultati utili consecutivi, che l’hanno proiettato al 6° posto a -5 dalla zona playoff. I padroni di casa invece, tredicesimi a quota 20, con un solo punto di margine sulla zona playout, sono alla ricerca della continuità, ma anche della forma migliore, essendo reduci da 3 ko di fila. All’andata finì 1-1. Medicina-. Alle 18, al ‘Lenzi’ di Sant’Antonio di Medicina, i biancorossi ospiti cercheranno di rimediare al mezzo passo falso casalingo (0-0) di domenica contro la Vis Novafeltria, penultima della classe.