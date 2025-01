Inter-news.it - Biasin: «Inter, Riad insegnamento ma non drammi! Un divieto»

è ritornato sulla Supercoppa italiana che l’ha perso acontro il Milan. Il giornalista parla die divieti.– Fabrizio, dalle colonne di TMW, è ritornato sulla sconfitta in finale di Supercoppa italiana: «L’sconfitta in Supercoppa non è una squadra fragile e reagirà, chi non si fida non l’ha osservata negli ultimi due anni. Di sicuro da questo ko può e deve trarre un. Buttare via partite “vinte” è peccato mortale e quest’anno è già successo due volte: prima il 4-2/4-4 con la Juventus, ora il 2-0/2-3 con il Milan. I motivi? Multipli: un pizzico di presunzione, difficoltà nel gestire le energie, alternative che faticano a raggiungere il livello dei super-titolari, acciacchi vari, altro».parla diper l’, ma non diNO– Ancorache non vuole sentire parlare di allarmi: «I giorni delle critiche e degli attacchi (esagerati) ci faranno capire di che pasta è fatta la squadra campione d’Italia.