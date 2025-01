Secoloditalia.it - Adieu. Vita avventurosa di Jean Marie Le Pen: il vecchio leone bretone della destra francese

Riceviamo e pubblichiamoCaro direttore, sembra ieri quando il cicloneLe Pen si abbatté sull’Europa, nella primavera del 2002. Sono passati quasi 23 anni ma i metodisinistra “democratica” sono ancora oggi gli stessi: se vince lasi grida al golpe, se vince la sinistra è fruttodemocrazia. MaLe Pen un grande merito ce l’ha, ed è quello di aver costretto la sinistra,ed europea, a umiliarsi profondamente mendicando i voti per il loro peggiore nemico numero due, Jacques Chirac, pur di non far vincere il loro nemico numero uno, l’uomo nero Le Pen.Ecco come andarono le cose: alle presidenziali francesi del 2002 il campione nella sinistra, il socialista Lionel Jospin, fu clamorosamente quanto inaspettatamente battuto dal capo del Front National Le Pen, che andò al ballottaggio con l’esponente di centroJacques Chirac, presidente uscente.