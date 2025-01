.com - Abedini resta in carcere dopo liberazione Sala, possibili sviluppi a ore

(Adnkronos) – MohammadNajafabadi, l’iraniano arto a Milano lo scorso 16 dicembre,neldi Operaladella giornalista Cecilia. La scarcerazione della freelance apre nuove strade diplomatiche per l’ingegnere reclamato dagli Usa e nelle prossime ore la corte d’Appello di Milano potrebbe ricevere indicazioni che potrebbero accelerare la soluzione. Al momento non ci sono provvedimenti che cambiano la situazione detentiva dell’iraniano. Se alcuni esponenti iraniani non hanno mai legato l’arresto di Ceciliaalla richiesta di estradizione di, altri elementi sembrano tenere insieme le due vicende e non si esclude che nelle prossime ore il ministro della Giustizia Carlo Nordio possa ‘sfruttare’ un articolo del codice di procedura penale, il 718, che al comma 2 prevede che, in caso di arresto con richiesta di estradizione, “la revoca è sempre disposta se il ministro della Giustizia ne fa richiesta”.