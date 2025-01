Movieplayer.it - The Substance, Coralie Fargeat chiede maggior attenzione verso gli horror agli Oscar

Leggi su Movieplayer.it

La regista francese ha espresso il desiderio di vederemente valorizzato un genere spesso snobbato. Storicamente, il generemente sottovalutato e penalizzato durante la stagione dei premi è l'. Nonostante rare eccezioni come Il cigno nero di Aronofsky e L'esorcista di Friedkin, il cinema dell'orrore è il grande assente. Soprattutto, come ha fatto notare anche la regista di The, che auspica unada parte dell'Academy nei confronti del genere. L'è il genere snobbato"Non vedo i filmcome qualcosa di dialtri film" ha spiegato"Sono talmente politici e un modo eccezionale per raccontare molte cose in maniera cruda e poco .