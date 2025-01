Thesocialpost.it - Sinner, processo doping: non ci sono buone notizie. Cresce l’angoscia

La carriera di Jannikè a un bivio. Il casolegato al Clostebol continua a incombere come un’ombra sul giovane talento, con la prospettiva di una squalifica che potrebbe cambiare drasticamente il corso della sua carriera. Mentresi prepara agli Australian Open, la vera sfida si gioca in tribunale, dove a Marxo il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) emetterà il verdetto che potrebbe segnare una svolta decisiva.Il Caso Clostebol e il Ruolo della WadaTutto ha avuto origine dalla positività al Clostebol, una sostanza vietata dalle normative anti. Inizialmente assolto dall’Itia,si trova ora nuovamente sotto esame a causa del ricorso presentato dalla Wada, l’agenzia mondiale anti. Il nodo principale riguarda l’applicazione di una crema contenente la sostanza incriminata, che secondo la difesa sarebbe stata usata in modo inconsapevole.