Ristrutturazioni e elettrodomestici | le nuove regole sui bonus del 2025

Con l’inizio del nuovo anno, alcunesuiedilizi subiscono modifiche, come stabilito dalla legge di bilancio approvata in via definitiva in Parlamento il 28 dicembre. In linea con l’approccio di contenimento della spesa adottato dal Tesoro, alcune misure sono state confermate, mentre altre sono state ridotte o riformulate con aliquote differenziate tra prima e seconda casa.EcoaliquoteProsegue l’Ecoper migliorare l’efficienza energetica degli immobili, ma con una riduzione delle aliquote:Prima casa: Detrazione al 50%.Altri immobili: Detrazione al 36%.Le aliquote sono destinate a scendere ulteriormente nel 2026 e 2027, rispettivamente al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Finora, la detrazione era decennale e variava in base al tipo di intervento e alla tipologia dell’edificio.