Robadadonne.it - Post separazione: 10 consigli per gestire aspetti emotivi e giuridici

Unarappresenta sempre un momento molto delicato, a prescindere dalle responsabilità e dalle dinamiche che la concernono. In quanto tale, ilpuò recare con sé un insieme di sentimenti ed emozioni contrastanti, dalla rabbia al senso di fallimento, dalla tristezza all’angoscia per il futuro, fino alle difficoltà legate sia aglilegali, sia a quelli pratici (soprattutto in caso di figli).Vediamo, allora, quali potrebbero essere i problemi e come si possono affrontare. Vi raccomandiamo. Divorzio in Italia, il ruolo della donna e il diritto di scegliere chi amare Oggi in Italia è possibile divorziare, o meglio, sciogliere il matrimonio.