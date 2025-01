Sport.quotidiano.net - Pagelle Supercoppa, il Milan batte l’Inter per 3-2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilvince landoper 3-2. Ledelle due squadre. INTER SOMMER 5,5. Poco reattivo sulla punizione di Theo, poi bravissimo su Morata. BISSECK 5. Quando entra Leao la vita si fa dura. DE VRIJ 6. Sempre attento in chiusura, aggiunge il lancio del raddoppio. BASTONI 5,5. Deve arrangiarsi contro Jimenez, lo fa bene e respinge di faccia su Reijnders. Sul 2-2, invece, è in ritardo e paga dazio. DUMFRIES 5,5. Il solito “prendi e dai“ di colpi (leciti e non) con Theo. Stavolta perde ai punti. BARELLA 5,5. Battaglia con giocate e parole. Esce nervosissimo, dopo aver inciso poco. CALHANOGLU 5,5. Mezz’ora in campo, prima dell’infortunio, rischiando un giallo e con poca presenza in regia. MKHITARYAN 6. Gestisce benissimo l’azione che manda a segno Lautaro.