Ilrestodelcarlino.it - Occhio al Cittadella. I granata in ripresa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilha mille vite. Lo dice la sua storia e questa stagione non fa eccezione. Iin campionato dopo 8 giornate (e il ko a Reggio Emilia, 6-1 dal Sassuolo) erano nei bassifondi con 7 punti, così dopo 29 anni la società veneta ha fatto una mossa storica, ha esonerato un allenatore in corsa: via Edoardo Gorini e dentro Alessandro Dal Canto. L’ultima volta che il club si era mosso in questo modo era stato una vita fa, stagione 1995-’96 quando Dino d’Alessi subentrò a Gesualdo Albanese. Un cambio di mister che per ora ha prodotto risultati, il ‘Citta’ infatti è in ascesa, ha battuto a fine anno 2-1 il Palermo e in classifica con 23 punti si trova in quindicesima posizione a due lunghezze dai bianconeri decimi. Un modello di calcio figlio di competenza, oculatezza e sostenibilità che dura da decenni quello di un club che rappresenta una realtà di 20mila abitanti in provincia di Padova, dal 1973 è gestito dalla stessa famiglia Gabrielli (gruppo impegnato nell’acciaio), prima dal padre Angelo (che optò per fusione tra due società del posto una d’ispirazione comunista e l’altra cattolica partendo dalla Promozione) e attualmente da Andrea che ne è presidente.