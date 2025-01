Napolipiu.com - “Non appartengo al gregge”: Danilo si ribella alla Juventus, il Napoli è pronto ad accoglierlo

“Nonal”:si, ilad">Il difensore brasiliano ha già un accordo con il club partenopeo ma resta il nodo indennizzo con la. Si valuta una nuova formula con bonus legati agli obiettivi.La telenovelasi arricchisce di un nuovo capitolo. Il difensore della, che ha già un accordo con il, ha lanciato segnali inequivocabili sui social dopo l’esclusione dSupercoppa: “Ciò che è eroico in un essere umano è non appartenere al!”, un messaggio che sa di addio.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è in evoluzione. I bianconeri chiedono un indennizzo per liberare il brasiliano, nonostante il contratto in scadenza e un ingaggio da 4,2 milioni fino a giugno.