Thesocialpost.it - Neonato morto nella culla termica, don Ruccia indagato: si cercano responsabilità

Don Antonio, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, è attualmenteper omicidio colposo in relazione alla tragica morte di undi circa un mese. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto il 2 gennaio, intorno alle 10 del mattino,della parrocchia situata nel quartiere Poggiofranco. A fare la scoperta è stato il titolare di un’agenzia funebre, che si trovava in chiesa per organizzare un funerale.Leggi anche: Papà va in ospedale per una frattura, muore mentre aspetta l’intervento per giorniLe indagini in corsoL’iscrizione di donnel registro degli indagati è avvenuta il 5 gennaio, dopo un interrogatorio condotto dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea. Durante l’ascolto, sarebbero emerse possibilidel sacerdote, che necessitano di ulteriori approfondimenti.