Napoli Osimhen fa infuriare De Laurentiis 

faDeRimanga pure dov’é, dica al Galatasaray di comprarselo”. Gli scenari per il futuroIle Victor: una storia d’amore passionale, piena di episodi, colpi di scena, parole al miele e dichiarazioni contrastanti, con un addio maturato in estate che è sembrato quanto di più logico potesse accadere in un contesto tanto delicato. .Rimanga pure dov’é, dica al Galatasaray di comprarselo”. Gli scenari per il futuroCalciomercato.com riporta l’aggiornamento della situazione riguardante l’attaccante nigeriano.A fine 2023,e il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis misero nero su bianco un rinnovo di contratto a 11 milioni di euro annui netti come “premio” per la stagione dello Scudetto, con la promessa, però, che a fine stagione il centravanti avrebbe ricevuto il via libera per dire addio.