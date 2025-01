Gqitalia.it - Maserati GT2 Stradale è un’ode alla sportività e alla performance

Non poteva che essereGT2, l’ultima nata sotto il segno di Nettuno e la più potentecon motore termico guidabile su strada, l’ospite d’onore della Tridente Experience, la due giorni che a Modena ha celebrato i 110 anni del brand.Una supersportiva che non è passata certo inosservata sfilando nella parata per celebrare lo storico anniversario con i 110 equipaggi diaddicts sulla pista dell’autodromo di Marzaglia, accanto agli ultimi modelli GranCabrio, GranTurismo, Folgore, MC20 Cielo, Grecale, Ghibli, biturbo, elettrico, suv, berline, cabrio, e oldtimer come la A6GCS Berlinetta del 1953, la 3500 del 1960, la 3500GT Spyder del 1961. Tra tutte lei, una GT2, trait d’union scultoreo tra heritage e futuro, e soprattutto traGT2, capolavoro dicreato per il ritorno del marchio alle competizioni GT, eMC20, la halo car iconica del Tridente.