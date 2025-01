Iodonna.it - Maglione e gonna bordeaux, collana di perle: quando l'eleganza invernale fa rima con sobrietà

Leggi su Iodonna.it

Il 6 gennaio la Spagna si anima con la tradizionale Pascua Militar, evento solenne che apre l’anno di impegni per i reali. A rubare la scena è stata ancora una volta Letizia di Spagna. La regina ha scelto un look total– il colore dell’inverno 2024-25 – che ha lasciato tutti senza fiato, confermando la sua maestria nel fondere moda e protocollo. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Il look di Letizia di SpagnaLetizia di Spagna ha scelto un raffinato coordinato che celebra la stagione fredda e le tendenze internazionali.