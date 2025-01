Tvplay.it - Inter, è caccia al talento: doppia operazione a sorpresa

Leggi su Tvplay.it

L’si ridesta dalla sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan portando avanti un doppio colpo in una sola volta: l’affare nei dettagli.La rimonta del Milan con vittoria del derby che è valso la Supercoppa italiana è sicuramente cocente per l’. La formazione nerazzurra di rientro da Riyad dovrà rimettersi subito a lavoro per smaltire la delusione degli ultimi accadimenti e concentrarsi sulla seconda parte di stagione sia per quanto riguarda la Serie A che la Champions League. Ci sarà bisogno di forze fresche e a questo senza dubbio sta pensando la società., èal(LaPresse) – tvplay Oltre a calciatori pronti nell’immediato, l’si proietta anche sul domani e su giovani di prospettiva, che possano rappresentare l’ossatura del domani.